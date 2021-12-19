Песков рассказал о том, как Путина стараются обезопасить от коронавируса

С президента РФ Владимиром Путиным работает группа специалистов, чтобы обезопасить его от заражения коронавирусом, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Однако он также заметил, что в администрации российского лидера есть те, кто умирает от COVID-19.

Песков признался: ему страшно думать о том, что глава государства может заразиться коронавирусной инфекцией. На вопрос о том, какой план действий, если такое всё-таки произойдёт, он ответил в фильме "Опасный вирус. Второй год" Наили Аскер-заде на телеканале Россия 1.

"Ну, слушайте — он же Путин, кто его заразит? Об этом не хочется ни думать, ни говорить, это первое, второе — именно поэтому вокруг него работает необходимое количество специалистов, и медиков, и так далее, которые обеспечивают его безопасность эпидемиологическую", — сказал он.

Пресс-секретарь также заметил, что в администрации президента есть те, кто не хочет проходить вакцинацию, в основном это молодёжь. Он рассказал, что некоторые сотрудники тяжело переживают заболевание, а есть и те, кто умирает.

"К сожалению, приходят и печальные новости, люди умирают, у нас тоже умирают, у наших сотрудников погибают родственники. Мы не прерываемся — все локдауны всё равно работаем. Но всё-таки, какую-то часть людей мы стараемся уже на дистанцию переводить", — сообщил Песков.

Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал лишить бесплатного медицинского обслуживания депутатов, которые выступают против вакцинации.

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