Врач предупредила, что из-за коронавируса можно лишиться волос, слуха и зрения

Главврач московской больницы номер 52 Марьяна Лысенко рассказала, что некоторые больные коронавирусной инфекцией люди переставали слышать и видеть. Также часть пациентов лысела, добавила специалист.

"У нас были пациенты, которые теряли слух, у нас были пациенты, которые потеряли зрение, у нас, кстати говоря, очень многие, прошедшие реанимацию", — сообщила главврач в фильме российской журналистки Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год", который показывали в эфире "России-1".

Также Лысенко заявила, что некоторые пациенты всё ещё не восстановили способность различать запахи. Более того, по данным специалиста, люди могут постоянно чувствуют вонь, как будто что-то стухло или сгнило. Врачи наблюдали мужчин и женщин, которые из-за новой болезни теряли волосы, отметила эксперт.

Вместе с этим главврач сказала, что прививка против COVID-19 не является смертельной. Причиной летального исхода, бесплодия и других трагедий является сам коронавирус, подчеркнула Лысенко.

Ранее коэффициент распространения коронавируса в России достиг 0,96. По статистике Оперативного штаба на воскресенье, 19 декабря, за последние 24 часа заразились инфекцией 27 967 человек, скончались из-за неё 1 023 пациента.

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