Коэффициент распространения COVID-19 в России увеличился до 0,96

По данным на воскресенье, 19 декабря, коэффициент распространения коронавируса в нашей вырос до 0,96. Об этом заявили специалисты ТАСС, которые использовали статистику Оперативного штаба.

Самый большой индикатор заражаемости зафиксировали в Нижегородской области и в Москве. Коэффициент составил 1,12. Также тяжёлую эпидемиологическую обстановку зафиксировали в таких регионах, как:

Санкт-Петербург, Ростовская область, Красноярский край — 0,99;

Свердловская область, Пермский край — 0,97,

Воронежская область — 0,9,

Самарская область — 0,88,

Подмосковье — 0,81.

Коэффициент распространения COVID-19 демонстрирует количество людей, которых может инфицировать один носитель до начала изоляции. Данный показатель используют власти для регулирования антикоронавирусных норм.

По информации Оперштаба, за последние сутки установили 27 967 случаев заражения новой болезнью. За минувшие 24 часа из-за осложнений от коронавируса скончались 1 023 человека.

Ранее зампред правительства России Татьяна Голикова перечислила регионы, в которых ухудшилась ситуация с COVID-19:

Алтай,

Башкирия,

Дагестан,

Ивановская область,

Нижегородская область

другие.

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