Эпидемиолог Горелов высказался об искусственном происхождении "омикрона"

Культивировать и поддерживать вирус очень сложно, заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, д. м. н., профессор Александр Горелов. По его словам, смена мутаций — это естественная жизнь вируса, то же самое касается и "омикрона".

Как отметил эпидемиолог, появление новой мутации всегда наводит человечество на мысль, что именно этот вид мог быть создан учёными.

"Ни доказать, ни опровергнуть современными методами, которыми обладает наука, не представляется возможным. Если синтетические бактерии с заданными свойствами были и существуют, вирусы — абсолютно иные существа, которые сложно культивировать, сложно поддерживать", — рассказал Горелов НТВ.

Профессор подчеркнул, что если бы кто-то задался целью "воздействовать на человечество", то, вероятнее всего, использовал бы для этого бактерии или токсины. Что же касается мутаций COVID-19, по словам Горелова, их не так много, как если бы их создавали искусственно.

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