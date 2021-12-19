В ВОЗ объяснили, почему "тянут" с признанием "Спутника V"

Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что организации необходима дополнительная информация, чтобы одобрить российскую вакцину "Спутник V".

Несмотря на это, Харрис подчеркнула, что процесс "признания" продолжается и работа не останавливалась.

"Причины: мы по-прежнему оцениваем техническое досье на вакцину "Спутник V" и ждём дополнительную информацию. Но оценка, процесс, продолжается", — рассказала представитель ВОЗ в беседе с RT.

Харрис заверила, что утверждение о том, что ВОЗ сертифицирует только западные вакцины неверно. По её словам, всё дело в технической документации.

"Опять же, для некоторых вакцин, так сказать, "традиционного Запада", процесс занимает длительное время, потому что нам требуется техническая информация, которую мы должны получить в полном объёме", — резюмировала Харрис.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга. Учёный рассказал, что российский "Спутник V" и "Спутник Лайт" полностью защищают от нового штамма коронавируса "омикрон".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.