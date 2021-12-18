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Cимптомы штамма "омикрон" сопоставили с признаками ранней формы COVID-19

Здоровье

Британские исследователи из ZOE COVID Study выявили наиболее заметные симптомы омикрон-штамма коронавируса.

Cимптомы штамма "омикрон" сопоставили с признаками ранней формы COVID-19

По данным учёных, чаще всего у заражённых штаммом "омикрон" наблюдается насморк, головная боль, усталость, чихание и боль в горле.

Издание Express определило ещё один признак нахождения в организме человека опасного вируса — потеря аппетита.

По словам научного сотрудника ZOE Тима Спектора, новый штамм покажет небывалые темпы распространения.

Симптомы поражения мутирующим вирусом сравнили с "классическим" COVID-19.

При коронавирусе в привычной его модификации наблюдается:

  • повышение температуры тела;
  • сухой кашель;
  • утомляемость.

К более редким симптомам относятся боли в суставах и мышцах, заложенность носа, головная боль, конъюнктивит, боль в горле, диарея, потеря вкусовых ощущений или обоняния.

Штамм "омикрон" впервые обнаружили в ЮАР в ноябре этого года. В ВОЗ опасаются, что вирус, который приобрёл новые свойства, может быть опаснее в сравнении с предшественниками.

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Отличия омикрона от дельты. Как распознать новый штамм коронавируса
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
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