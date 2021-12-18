Доктор Мясников назвал неожиданную причину головокружения

Врач Александр Мясников назвал неожиданную причину приступов головокружения — наличие заболеваний внутреннего уха.

По словам специалиста, многие пациенты убеждены: уши нужны человеку лишь для того, чтобы слышать, поэтому с головокружениями обращаются к невропатологам.

Как подчеркнул Мясников, на самом деле в некоторых ситуациях требуется консультация отоларинголога. Телеведущий отметил, что только профессионал способен помочь избавиться от недуга.

"Нужно принять определённое положение тела, чтобы из полукружий внутреннего уха вышел образовавшийся там песочек, давящий на рецепторы и провоцирующий головокружения", — сказал доктор в эфире телеканала "Россия 1".

К другим причинам регулярных головокружений специалисты относят:

Неправильный прикус;

Плохо подобранные очки для зрения;

Межпозвоночную грыжу;

Анемию;

Последствия приёма антибактериальных и противовоспалительных лекарственных препаратов.

Если головокружение сопровождается рвотой, тошнотой и температурой, следует обратиться в больницу.

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