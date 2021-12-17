Медик рассказал о правилах безопасности в отношении "омикрона" перед праздниками

Профессор, врач из Великобритании Тим Спектор дал рекомендации по поводу того, как не заразиться штаммом "омикрон" перед новогодними праздниками. Рекомендации врача приводит Independent.

Спектор посоветовал как можно чаще делать тест на COVID-19, особенно если человек заметил у себя ухудшение самочувствия и подозрительные симптомы. К симптомам, которые нельзя игнорировать, эксперт отнёс:

головную боль;

насморк;

боль в горле;

астению.

Врач рекомендует максимально часто проветривать комнату, если приходится находиться в закрытом помещении с другими людьми, особенно если есть подозрение, что они могут быть источником инфекции.

Помимо этого, британский специалист посоветовал постоянно использовать средства индивидуальной защиты, в частности, маски, почаще мыть и обрабатывать антисептиком руки и по возможности минимизировать контакты с другими людьми.

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