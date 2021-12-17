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Кардиолог рассказал, что нужно делать при сильной головной боли

Здоровье

Академик РАН, кардиолог Юрий Беленков рассказал, какими средствами можно воспользоваться для избавления от сильной головной боли. Своими рекомендациями врач поделился на программе "О самом главном".

Кардиолог рассказал, что нужно делать при сильной головной боли

По словам специалиста, если человека мучают сильные головные боли, нужно в первую очередь убрать факторы, которые их провоцируют.

"Вы должны просто прикинуть, что же вызывает приступ мигрени и постараться как-то избегать этой ситуации по возможности", — посоветовал кардиолог.

В случае мигрени Беленков порекомендовал, помимо таблеток, вспомнить также про массаж головы и акупунктуру. Для облегчения состояния, по словам специалиста, будет не лишним использовать дома ароматические средства, такие как эфирные масла. По его словам, одно из средств, помогающих при головной боли — масла с белокопытником и пижмой.

"Это растительные средства, которые в какой-то степени облегчают состояние", — пояснил врач.

 

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От головной боли можно избавиться за 5 минут! | Доктор Демченко
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
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