Путин заявил о повышении требований к ревакцинации из-за "омикрона"

Требования к ревакцинации от коронавируса повышаются в связи с быстротой распространения его нового варианта "омикрон", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Омикрон" — он быстрее распространяется, особенность такая, это очевидно уже. Поэтому требования к ревакцинации повышаются", — цитирует ТАСС заявление главы государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

По словам Путина, пока непонятно, какую угрозу представляет новый вариант COVID-19 для здоровья заразившихся им.

"Одни исследователи говорят, что это — более лёгкая форма, а другие говорят о возможных тяжёлых последствиях", — приводит слова президента "Интерфакс".

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на данный момент в стране подтверждено 25 случаев заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. Согласно сведениям зампреда правительства, заразившихся выявили в Москве и Московской области, а также в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге.

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