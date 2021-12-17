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Когда "омикрон" начнёт активно распространяться в России, рассказал вирусолог

Здоровье

Эксперты, в том числе глава отдела эпидемиологии и микробиологии НИИ им. Гамалеи Александр Бутенко, считают, что активное распространение штамма "омикрон" в России начнётся сразу после наступления Нового года, в январе. Сейчас же, по словам специалистов, наибольшее распространение в РФ имеет вариант "дельта".

Когда "омикрон" начнёт активно распространяться в России, рассказал вирусолог

"По последним данным, у нас диагностировано 25 случаев заражения штаммом "омикрон". Пока в России абсолютно доминирует "дельта" вариант. Вообще наша страна несколько в стороне от тех стран, где преобладает "омикрон", но дело в том, что с такой же завязкой начиналось появление у нас китайских вариантов в 2020 году: они пришли из Европы и пандемия развивалась активно. Существует мнение экспертов, что эра "омикрона" наступит у нас в январе месяце. Но это только в области предположений", — рассказал учёный в интервью "Газете.Ru".

Вирусолог отметил, что "омикрон" сейчас быстрее распространяется в Европе, у которой было более интенсивное авиасообщение с ЮАР, откуда вирус попал на европейский континент.

"Но у нас, поскольку ограничение на контакты и перелёты довольно условное, через некоторое количество месяцев распространение должно пойти, так как вирус действительно активно распространяется", — подытожил специалист.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила беспокойство в связи с высокой скоростью распространения на Земле штамма "омикрон".

 

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К чему приведет появление нового омикрон-штамма
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
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