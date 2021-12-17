Вирусолог рассказала о коварном и целительном интерфероне

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова объяснила, почему следует с опаской относиться к препаратам "Гриппферон" и "Виферон".

Микробиолог объяснила, что без интерферонового ответа отразить атаку вируса не получится. В группе риска находятся люди с генетическими мутациями, нарушающими активность интерферонов, а также с аутоантителами.

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Баранова назвала препарат "Пегасис", содержащий инъекционный стабилизированный интерферон. Это лекарство, по словам вирусолога, продаётся в России "по конским ценам".

"По дозам же к нему ближе всего "Виферон" — там в каждой свече минимум 150 тыс. единиц, а есть дозировки и больше, например, 3 млн. Прикольно сравнить эти цифры с "Эргофероном" (0 вещества) или любимым народом "Гриппфероном" (500 ед. в капле)", — написала медик в своём Instagram-аккаунте.

Профессор предупреждает, что "Виферон" надо применять строго в первые три дня заболевания, а не из "общих соображений"!

"Любители покапать в нос интерферон "для профилактики" рискуют навсегда получить аутоиммунные заглушки, интерфероновые пистолеты", — предостерегает специалист.

Баранова при этом отмечает, что при реальном COVID-19 "Виферон" должен пойти в плюс.

"Но помните: отличить одно от другого может только врач! Оставьте волшебные вифероновые пули для встречи с вирусом, а по воробьям не стреляйте, пожалуйста", — настоятельно советует микробиолог.

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