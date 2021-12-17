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Глава Минздрава Мурашко: РФ ещё не вышла из четвёртой волны COVID-19

Здоровье

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что страна ещё полностью не вышла из четвёртой волны коронавирусной инфекции.

Глава Минздрава Мурашко: РФ ещё не вышла из четвёртой волны COVID-19

По его словам, в РФ продолжается увеличиваться количество госпитализаций, эпидемиологическая обстановка остаётся напряжённой, передаёт РИА Новости.

"Ещё полностью не вышли из четвёртой волны. Большое количество госпитализаций", — сказал Мурашко.

По информации федерального оперативного штаба, за прошедшие сутки в РФ выявили 27 743 случая заражения COVID-19 в 85 регионах. Больше всего пациентов с коронавирусом зафиксировали в Москве (2 755 заболевших), Санкт-Петербурге (1 984), Московской области (1 452).

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 159 389 случаев коронавирусной инфекции. Скончались 295 104 жителя с подтверждённым диагнозом COVID-19, выздоровели 8 914 225 пациентов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что в РФ обнаружили уже 25 случаев заражения "омикроном".

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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