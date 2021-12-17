Диетолог призвала не употреблять много хурмы для борьбы с COVID-19

Диетолог Елена Соломатина прокомментировала исследование японских учёных о том, что хурма помогает организму бороться с коронавирусом.

По её словам, чрезмерное употребление этого продукта для профилактики COVID-19 может негативно сказаться на работе кишечника, передаёт Москва 24. Она подчеркнула, что с инфекцией борется танин, содержащийся в хурме, но он также есть в составе винограда, черники, смородины и черёмухи.

"Танины — это антиоксиданты, которые обладают противомикробным, противовирусным, противогрибковым действием. Они не дают размножаться вирусам. Кроме того, танины обладают ранозаживляющим действием", — сказала Соломатина.

Специалист подчеркнула, что все эти свойства позволяют лечить повреждения слизистой, которые наносятся вирусом. Вместе с тем, отметила диетолог, больше всего танина содержится в жёсткой хурме. Она порекомендовала не "мучить себя", употребляя в пищу такой продукт, ведь из-за этого в желудке могут появиться инородные тела.

Соломатина заострила внимание на том, что хурма противопоказана людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

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