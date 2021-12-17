Латвийский врач: "омикрон" особо не отличается от "предшественника"

Латвийский врач Янис Петронис заявил, что сегодня медики получают достаточно противоречивые сведения о новом омикрон-штамме COVID-19, передаёт издание argumenti.ru.

По его словам, специалисты ожидали последующих мутаций коронавируса.

"Поймите, COVID-19 непредсказуем! И то, что он может мутировать — факт. Возьмите, например, грипп: очень много его разновидностей. Любое вирусное заболевание может приобретать различные формы", — сказал Петронис.

Он уточнил, что "омикрон" особо не отличается от своего "предшественника" — дельта-разновидности. Врач подчеркнул: новый вариант передаётся от человека к человеку воздушно-капельными путём, через немытые руки и другими способами.

"Симптомы тоже похожи: головная боль, повышенная температура, которая держится несколько дней, кашель, слабость, сонливость", — отметил эксперт.

Петронис добавил, что в последнее время нередко встречаются высказывания о "лёгкости" омикрон-штамма, однако, по мнению специалиста, ещё рано делать конкретные выводы.

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