Дмитрий Савельев считает необходимым усилить поддержку медработников

В предстоящие новогодние праздники будут удвоены специальные надбавки за работу для медиков, борющихся с коронавирусом. По мнению депутата Госдумы Дмитрия Савельева, надо и далее расширять на федеральном уровне перечень льгот для борцов с пандемией, учитывая также заслуги среднего и младшего медперсонала.

Двойные выплаты за труд медиков в "красных зонах" на период новогодних праздников потребуют около 8 млрд рублей из бюджета, и это невысокая цена за то, чтобы не допустить распространения болезни в длительные выходные. Кроме того, правительство намерено продлить на следующий год все выплаты медикам и соцработникам, направленным на борьбу с коронавирусом, а также единовременные страховые выплаты специалистам, получившим осложнения от этой болезни на работе.

"Медики с осторожностью утверждают, что заболеваемость коронавирусом в стране понемногу идёт на спад, но это не означает, что пандемия отступила: более того, появляются всё новые опасные штаммы. Говоря образно, все мы сегодня находимся в одной лодке, удержать которую на плаву способно лишь отечественное здравоохранение. При этом в стране остро не хватает среднего и младшего медперсонала. Поэтому стимулировать медицинских работников очевидно необходимо, и особенно — младший и средний медперсонал, а также технических работников, на которых так же ложится огромная нагрузка, но их зарплаты часто не выдерживают никакой критики. Я убеждён, что следует увеличить очередной оплачиваемый отпуск для всех, кто работает с коронавирусными больными. Кроме того, в первый год пандемии действовало постановление о льготном порядке формирования пенсионного стажа для тех, кто работает в "красных зонах": один день такой работы шёл в зачёт за два дня. Указанный в нём срок истёк, и действие его не было возобновлено. На мой взгляд, необходимо утвердить этот порядок на постоянной основе, как и все остальные временные антиковидные меры в поддержку медицинских работников", — сказал Дмитрий Савельев.