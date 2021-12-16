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ЛОР-врач рассказал, как побороть зависимость от капель в нос

Здоровье

Отоларинголог Алексей Кошелев в беседе с Pravda.Ru назвал способ преодоления зависимости от сосудосуживающих капель в нос.

ЛОР-врач рассказал, как побороть зависимость от капель в нос

Специалист напомнил, что зависимость от капель развивается в случае злоупотребления данным видом препаратов и нарушения предписанных сроков применения.

"Зависимость от капель возникает, когда человек принимает препараты дольше, чем оговорено в его инструкции. Я имею в виду больше по времени, это 7-10 дней. Если больше принимает, следовательно, формируется зависимость", — рассказал врач.

По его словам, справиться с возникшей зависимостью возможно при помощи препаратов группы топических стероидов.

"Чтобы от неё избавиться, есть препараты консервативной терапии, то есть обычные лекарства — это различные спреи. Обычно они называются топические стероиды. Эта группа препаратов как раз применяется для того, чтобы избавиться от зависимости", — пояснил Кошелев.

В случае, если консервативная терапия не помогает, то лечащий врач может принять решение о назначении операции для пациента с зависимостью.

"Если у человека не получается избавиться с помощью препаратов, то он идёт на операцию. Эта операция называется "подслизистая вазотомия нижних носовых раковин". Если же у человека ещё дополнительно искривлена перегородка носа, то он выполняет операцию, которая называется "септопластика" или "резекция перегородки носа", — добавил он.

Кошелев также объяснил, что в подобных случаях пациентам рекомендуется физиотерапия, а также обследование у аллерголога, если течение заболевания сопряжено с аллергическими реакциями.

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Автор: Кирилл Горшенин, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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