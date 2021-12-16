Главврач Англии: "омикрон" быстро достигнет пика, а затем пойдёт на спад

Главный врач Англии Крис Уитти убеждён: новый омикрон-штамм коронавируса быстро достигнет пиковых показателей по количеству заражённых пациентов, однако на этот раз всплеск инфекции пройдёт быстрее.

Во время выступления в парламентском комитете он также заявил, что вскоре скорость распространения "омикрона" замедлится. По его словам, это произойдёт из-за появления всё большего количества людей с иммунитетом и принятия новых мер предосторожности, передаёт РИА Новости.

"Вероятно, "омикрон" достигнет пика действительно довольно быстро, и я ожидаю, что это заставит его успокоиться быстрее, чем предыдущие пики", — сказал Уитти.

Однако в ближайшие недели, подчеркнул главврач Англии, рост заболеваемости будет "довольно впечатляющим". Он предположил, что наиболее полная информация о новом омикрон-варианте COVID-19 будет у британских медиков в лучшем случае до Нового года.

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