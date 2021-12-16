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Ученые назвали усиливающий старение напиток

Здоровье

Люди в возрасте могут получить пользу от употребления воды и чая, однако есть напиток, который вредно воздействует на организм тех, кому больше 50 лет, пишет Eat this, NotThat!

Ученые назвали усиливающий старение напиток

С возрастом кожа и кости человека трансформируются, поскольку организм начинает вырабатывать меньше коллагена, а сердечные клапаны становятся менее эластичными. Тем не менее, есть много способов сохранить тело здоровым. Самый простой — следить за питанием.

Специалисты Американской ассоциацией общественного здравоохранения (APHA) провели исследование с участием пяти тысяч человек и выяснили, что газированная вода усиливает старение организма. Участки хромосом, отвечающие за старение, оказались короче у тех, кто пил много безалкогольных напитков с сахаром.

По данным APHA, употребление газировки приводит к старению клеток организма.

Вместо газированных напитков учёные рекомендуют пить зелёный чай. Он ускоряет обмен веществ и приводит к сжиганию жира. Кроме того, нельзя забывать о полезности употребления чистой воды.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Елена Андреева
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