Врач Комаровский развеял миф о пользе сердечных капель при стрессе

Доктор Евгений Комаровский порекомендовал отказаться от использования сердечных капель при болях и сильном стрессе.

По его словам, пожилые люди часто применяют такие средства, когда у них возникают болевые ощущения в области сердца. Кроме того, они нередко обращаются к этим лекарствам во время головных болей и сильных переживаний, отметил врач.

"Например, когда бабушка поругалась с дедушкой, когда стало плохо, сразу пьют капли", — сказал Комаровский в эфире канала "Украина".

Он подчеркнул: в состав препарата входят успокаивающие компоненты, которые способны притупить боль. Медик отметил, что они не защищают от инфаркта или инсульта.

В случае проблем с сердцем Комаровский посоветовал сразу же обращаться в больницу.

"Специалист проведёт обследование, поставит конкретный диагноз, даст пациенту рекомендации", — заключил он.

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