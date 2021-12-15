Врач Токарев: коронавирус может привести к болезни Паркинсона

Главный профилактолог Уральского федерального округа, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев заявил, что коронавирус может вызвать болезнь Паркинсона.

Учёные предполагают, что COVID-19 может спровоцировать или ускорить развитие болезни Паркинсона, которая является хронической болезнью головного мозга. Подобные случаи уже встречаются среди пациентов, среди которых есть молодые люди, сказал Токарев в беседе с URA.RU.

По словам профилактолога, у переболевших коронавирусом людей может произойти мультифакторное поражение центральной нервной системы, поскольку COVID-19 способен запускать аутоиммунные процессы в организме.

Токарев порекомендовал людям, переболевшим коронавирусной инфекцией, пройти обследование всего организма, чтобы не допустить развитие болезни Паркинсона.

Сначала учёные думали, что характерные для COVID-19 симптомы потери обоняния свидетельствуют о поражении центральной нервной системы, однако теперь они понимают, что "дело заходит намного дальше", добавил профилактолог.

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