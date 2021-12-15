Учёные предупредили, что только вакцинация не спасёт от омикрон-штамма

Руководитель Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Андреа Аммон заявила, что только прививки не помогут странам остановить распространение недавно появившегося варианта коронавируса "омикрон". Нужно внедрять и другие меры, подчеркнула эксперт.

По данным учёных, из-за омикрон-штамма участятся случи госпитализации, а также летальные исходы. Кроме того, люди всё ещё заболевают агрессивным вариантом "дельта", подчеркнула Аммон. Она сказала, что вакцины против COVID-19 эффективны против новой мутации, однако только они не улучшат эпидемиологическую обстанвоку.

"Крайне необходимо принять решительные меры по сокращению передачи и облегчению тяжёлого бремени на системы здравоохранения и защите наиболее уязвимых в ближайшие месяцы", — сообщила Аммон, слова которой приводят на официальном сайте центра.

По словам его главы, властям важно сосредоточиться на следующих антикоронавирусных мерах:

использование защитных масок,

удалённая занятость,

отсутствие массовых скоплений людей,

гигиена рук и органов дыхания,

вентиляция;

тестирование.

Ранее глава Агентства по безопасности в области здравоохранения Великобритании Дженни Харрис предупредила об угрозе для госпиталей. Как подчеркнула специалист, опасностью является распространение штамма "омикрон".

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