Бьюти-эксперт назвала эффективные методы ухода за кожей зимой и в пандемию

Бьюти-специалист Shopping Live Маргарита Рубцова рассказала, как ухаживать за кожей зимой и в условиях пандемии. Люди потеют в масках, выходят из транспорта на мороз, из-за чего возникают покраснения и шелушения.

Эксперт перечислила базовые стадии ухода за кожей при любых обстоятельствах:

очищение;

питание;

увлажнение.

По словам эксперта, зимой лучше использовать мягкие средства, чтобы не допустить обезвоживания кожи и раздражения. Также Рубцова посоветовала делать все процедуры после очищения. Можно применять скрабы для лица и губ, чтобы улучшить кровообращение и регенерацию, отметила специалист. При этом она напомнила, что скраб не стоит наносить более двух раз в неделю. По данным бьюти-эксперта, не надо покупать продукты с сахаром, так как они способны поцарапать кожу.

"Хорошо работают средства с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. Дополнительно можно обратить внимание на маски с полезными жирными кислотами. Их наносят на ночь, когда восстановительные процессы идут более активно", — порекомендовала Рубцова в беседе с изданием "Вести Подмосковья".

Ранее Pravda.Ru писала, что зимой нельзя выходить на улицу с увлажняющим кремом на лице, поскольку гидроэлементы замерзают на морозе. Также не стоит использовать летние защитные средства, поскольку они собирают влагу у поверхности кожи.

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