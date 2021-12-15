Малышева рассказала, как спастись во время четвёртой волны COVID-19

Елена Малышева объяснила, что "четвёртая волна коронавируса — это безработица и шестьдесят тысяч умерших на каждый процент безработицы".

Малышева обратилась к аудитории в своём Instagram-аккаунте с пессимистичными новостями. Теледоктор объяснила, что во всём мире наблюдается спад заболеваемости COVID-19, в то время как в России число заражённых опасным вирусом стремительно растёт.

Медик по пунктам расписала, что следует делать, чтобы не стать жертвой COVID-19.

Надо вакцинироваться! Вакциной Спутник V. Это вакцина, изученная по всем мировым стандартам, её эффективность доказана.

Принимайте витамин D. Он стимулирует работу иммунных клеток. У людей, тяжело болеющих коронавирусом, дефицит витамина.

Продолжайте приём кардиологических препаратов.

Елена Васильевна рассказала о великолепном качестве российской вакцины "Спутник V", которая, по словам телеведущей, прошла все необходимые испытания.

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