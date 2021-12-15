Елена Малышева объяснила, что "четвёртая волна коронавируса — это безработица и шестьдесят тысяч умерших на каждый процент безработицы".
Малышева обратилась к аудитории в своём Instagram-аккаунте с пессимистичными новостями. Теледоктор объяснила, что во всём мире наблюдается спад заболеваемости COVID-19, в то время как в России число заражённых опасным вирусом стремительно растёт.
Медик по пунктам расписала, что следует делать, чтобы не стать жертвой COVID-19.
Елена Васильевна рассказала о великолепном качестве российской вакцины "Спутник V", которая, по словам телеведущей, прошла все необходимые испытания.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Сергей Тихановский — белорусским судом во вторник был приговорен к 18 годам тюрьмы.