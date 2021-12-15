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Медики предупредили об опасности смешения коронавируса и гриппа

Здоровье

По симптомам у заболевшего человека невозможно судить, болен ли он коронавирусом, гриппом или и той, и другой инфекцией одновременно. При этом если имеет место сочетание COVID-19 и гриппа, последствия для здоровья могут быть самые серьёзные. Об этом предупредил в интервью URA.RU кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медуниверситета Владимир Тимошилов.

Медики предупредили об опасности смешения коронавируса и гриппа

«И грипп, и коронавирус дают слишком разнообразную симптоматику, чтобы по ним можно было сказать, что эта инфекция смешанная. Какие именно возбудители объясняют заболевание у человека, может показать только лаборатория, те же ПЦР-тесты, молекулярно-генетическая диагностика. Но смешение инфекций не исключает более тяжелого протекания, тем более, что и при гриппе, и при коронавирусе присутствует поражение сосудов, и здесь возможно взаимное отягощение», — рассказал Тимошилов.

С экспертом согласен его коллега, профессор, доктор биологических наук Александр Бутенко, который признал, что смешение коронавируса и гриппа вероятно, хотя опубликованных научных исследований на эту тему пока нет. 

«Таких публикаций не видел, но перекрест возможен. У гриппа и коронавируса общая мишень — слизистая оболочка верхних и нижних дыхательных путей и там возможна интерференция. То есть вирусы занимают свою какую-то определенную нишу», — объяснил он.

Ранее Роспотребнадзор предупредил, что рост заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидемические пороги в 64 субъектах РФ с начала декабря.

 

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COVID-19 и сезонный грипп или простуда
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
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