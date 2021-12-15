"Голубые таблетки": Мясников озвучил неожиданную причину заложенности носа

Врач Александр Мясников заявил, что заложенность в носу могут вызывать не только вирусы, но также употребление антидепрессантов, обезболивающих и гормональных средств.

По его словам, насморк нередко возникает, когда мужчина принимает препараты для лечения эректильной дисфункции.

"Голубые таблетки — классическая причина заложенности носа", — сказал доктор в эфире телеканала "Россия 1".

Он добавил, что подобные проблемы могут возникнуть при аллергическом рините, которым сегодня страдает каждый десятый человек. Кроме того, на заложенность носа нередко жалуются беременные женщины из-за изменения гормонального фона.

Медик также призвал с осторожностью использовать назальные капли, ведь при их чрезмерном потреблении можно повредить слизистую. Мясников порекомендовал обратиться к врачу, если насморк не проходит на протяжении долгого времени.

"Проблема может быть связана со сниженной функцией щитовидной железы или повышенной кислотностью", — заключил специалист.

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