Вирусолог рассказала, почему антитела бессильны против "омикрона"

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова рассказала об опасных мутациях COVID-19, которые не оставляют шанса антителам.

"Омикрон", по словам микробиолога, приобрёл очень много мутаций внутри RBD-домена. Учёный образно назвала эту часть на поверхности вируса "болбашкой", к которой прикрепляются антитела.

"Внутри этой "болбашки" накопилось десять мутаций. Десять — внутри одной "болбашки"! — цитирует слова вирусолога издание 74. RU. — Для сравнения: в "дельте" их всего две. Разница не между "два" и "три", а между "два" и "десять". В пять раз!

Баранова высказывает опасения о том, что многие разновидности антител, в том числе моноклональные антитела, созданные для обезвреживания вируса, не могут зацепляться за эту "болбашку" в тех местах, где произошли мутации.

Пугает вирусолога и то, что некоторые препараты против COVID-19 перестают работать.

"Если сделать грубое сравнение, то сейчас тот момент, когда мы все сидим на заборе и думаем, в какую сторону нам с этого забора упасть, — делится своим мнением микробиолог.

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