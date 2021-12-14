Врач Мясников: синяки являются признаком серьёзного заболевания печени

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что синяки на теле могут сигнализировать о серьёзном заболевании печени.

По словам Мясникова, первым симптомом печеночной недостаточности является нарушение свёртываемости крови, поскольку в печени "синтезируются все основные факторы свертывания". Его цитирует РИА Новости.

При ухудшении параметров свёртываемости на теле человека появляются синяки.

Ранее Pravda.Ru сообщала о девяти причинах появления синяков. Среди них возрастные изменения, силовые нагрузки, побочные эффекты лекарств, недостаток витаминов, гормональные сбои и т. д.

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