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В ВОЗ заявили, что мир столкнулся с "цунами" заражений COVID-19

Здоровье

Руководитель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове сообщила, что обеспокоена возникновением всё новых волн COVID-19.

В ВОЗ заявили, что мир столкнулся с "цунами" заражений COVID-19

По её словам, сегодня мировое сообщество сталкивается с "цунами" заражений коронавирусной инфекцией. В том числе растёт количество пациентов с южно-африканским штаммом "омикрон" и индийской разновидностью "дельта".

"Я думаю, мы сталкиваемся с цунами инфекций в мире, как со штаммом "дельта", который преобладает в последние месяцы, так и с "омикроном", — заявила специалист ВОЗ в интервью испанскому изданию El Pais.

Она считает, что следует и дальше соблюдать ограничительные меры, а также придумывать новые способы борьбы с пандемией COVID-19.

Ранее британские врачи проинформировали о первом пациенте, который скончался от омикрон-штамма коронавируса. Учёные из ВОЗ усомнились в "лёгкости" этой разновидности и приступили к сбору дополнительной информации о ней.

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Вирусолог раскрыл ГЛАВНЫЙ МИФ о новом штамме «ОМИКРОН»
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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