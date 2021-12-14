Глава ФМБА Скворцова: COVID-19 ускоряет старение организма

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова подтвердила информацию о том, что коронавирус способен ускорять механизмы старения внутренних органов и систем.

По её словам, COVID-19 провоцирует перестройки организма, характерные старению, передаёт РИА Новости. Специалист добавила, что на ранних этапах эти изменения являются потенциально обратимыми.

Как подчеркнула Скворцова, сегодня врачи нередко помогают пациентам бороться с последствиями инфекции. Тем не менее, она считает, что сфера реабилитации после перенесённого COVID-19 ещё нуждается в доработках.

"Требуются особые новые подходы к формированию восстановительного лечения у людей, переболевших коронавирусом", — сказала глава ФМБА.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Дж. Мейсона (США) Анча Баранова уже заявляла, что COVID-19 заставляет организм стареть раньше времени. Специалист утверждает: изменения наблюдаются даже у пациентов, которые перенесли заболевание в лёгкой форме.

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