Врач Драпкина рассказала о рекомендуемом сроке ревакцинации

Ревакцинироваться от COVID-19 нужно тем гражданам, которые делали прививку или переболели коронавирусом более чем полгода назад. Такое мнение высказала Оксана Драпкина, главный внештатный специалист по общей врачебной практике и терапии Минздрава РФ.

"Согласно методическим рекомендациям, ревакцинация показана тем, кто вакцинировался более полугода назад или же переболел более полугода назад", — сообщила Драпкина представителям прессы, в том числе РИА Новости.

По её словам, людей не приходится убеждать ревакцинироваться. Она утверждает, что на повторную прививку охотно идут и переболевшие, и те, кто осознаёт необходимость и безальтернативность вакцинации от COVID-19.

Ранее стало известно, что в ряде стран мира в связи с распространением штамма "омикрон" было принято решение ревакцинировать граждан, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19, не через шесть месяцев, а через три. Сократить промежуток времени между основным курсом прививок и ревакцинацией до трёх месяцев решили в Британии и Таиланде.

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