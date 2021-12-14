Фрилинг: три продукта, которые отрицательно сказываются на здоровье кишечника

По мнению врача Томаса Фрилинга, из-за того, что человек питается неправильно, его организм становится более восприимчивым к инфекциям, цитирует медика издание Focus.

Как объяснил Фрилинг, большая часть иммунной системы человека — 70% — находится в слизистой оболочке кишечника. Поэтому находящиеся там бактерии необходимо "подпитывать".

"Бактерии, находящиеся в кишечнике, взаимодействуют с нервной и иммунной системами", — объяснил врач.

Фрилинг рассказал, что нужно стараться избегать трёх продуктов, которые плохо влияют на здоровье пищеварительной системы: обработанные колбасные, копчёные и вяленые мясные продукты, сахар и "плохие жиры".

Врач пояснил, чем именно плох каждый из этих продуктов.

"Бактерии быстро расщепляют сахар и процесс их размножения существенно ускоряется. При обработке колбасных изделий появляются канцерогены и при частом употреблении этих изделий повышается вероятность заболеть раком. "Плохие жиры" содержатся в маргарине, майонезе и сале. Они создают дополнительную нагрузку на кишечник", — рассказал врач.

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