В России уже знают, как будут действовать в условиях распространения нового омикрон-штамма коронавирусной инфекции. Об этом заявила заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова.
Она сообщила, что уже разработан план реагирования, его должны будут озвучить во вторник, 14 декабря, на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Сейчас по поручению президента страны мы разработали дополнительный план реагирования в случае распространения "омикрона", и его направили на соответствующий доклад", — передаёт РИА Новости слова Голиковой.
Pravda.Ru писала, что количество случаев заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон" уже увеличилось до 16.
Ранее Всемирная организация здравоохранения выяснила, почему омикрон-штамм передаётся быстрее, чем другие разновидности коронавируса. Специалисты определили, что он способен снижать антитела в организме человека, а значит заболеть могут и те, у кого хороший иммунитет.
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