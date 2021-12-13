Голикова: в России подготовили план по борьбе с омикрон-штаммом

В России уже знают, как будут действовать в условиях распространения нового омикрон-штамма коронавирусной инфекции. Об этом заявила заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова.

Она сообщила, что уже разработан план реагирования, его должны будут озвучить во вторник, 14 декабря, на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сейчас по поручению президента страны мы разработали дополнительный план реагирования в случае распространения "омикрона", и его направили на соответствующий доклад", — передаёт РИА Новости слова Голиковой.

Pravda.Ru писала, что количество случаев заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон" уже увеличилось до 16.

Ранее Всемирная организация здравоохранения выяснила, почему омикрон-штамм передаётся быстрее, чем другие разновидности коронавируса. Специалисты определили, что он способен снижать антитела в организме человека, а значит заболеть могут и те, у кого хороший иммунитет.

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