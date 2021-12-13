Голикова заявила об очень высокой вероятности распространения "омикрона" в РФ

Вероятность завоза в РФ и распространения в стране нового варианта коронавирусной инфекции "омикрон" является очень высокой, считает зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

"С учётом того, что он уже есть в 63 странах мира, вероятность его завоза на территорию РФ очень велика, и последующего распространения — тоже очень велика", — цитирует вице-премьера "Интерфакс".

Ранее Голикова сообщила о выявлении омикрон-штамма у 16 из 177 прибывших из ЮАР россиян, отметив, что такое соотношение указывает на высокую заразность нового варианта COVID-19.

"Течение заболевания мы до конца оценить не можем, поскольку под наблюдением находятся всего 16 человек", — сказала вице-премьер.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, состояние заразившихся "омикроном" россиян оценивается как удовлетворительное. Глава Минздрава отметил, что большинство заболевших имели иммунитет к COVID-19, поскольку ранее перенесли его или прошли вакцинацию.

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