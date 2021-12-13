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Эффективность ношения масок против вирусов не доказана, заявил Мясников

Здоровье

Доктор Мясников не жалует медицинские маски. При этом он объяснил, почему бы не рискнул сразу и повсеместно отменить масочный режим.

Эффективность ношения масок против вирусов не доказана, заявил Мясников

Александр Мясников скептически относится к такому средству профилактики коронавирусной инфекции как медицинские маски. Не переоценивают значение масок и международные эксперты.

Телеведущий ссылается на мнение сотрудников "Шведского агентства общественного здравоохранения".

"Научные основания о том, насколько эффективны маски против распространения вирусных инфекций, до сих пор слабые. Мы не рекомендуем широкое использование масок в обществе, так как у нас недостаточно знаний о том, что широкое использование масок помогает уменьшить распространение инфекции. Но, в некоторых ситуациях использовать маски стоит, несмотря на отсутствие научных данных об их эффективности", — приводит осторожные и дипломатические выводы иностранных коллег медик в своём Telegram-канале.

Мясников признал, что отменять масочный режим преждевременно.

"Вежливо, но точно", — охарактеризовал выводы иностранных коллег Мясников.

Доктор считает, что надо планировать отмену масок. Такое решение, по мнению, врача, нужно принимать в несколько этапов. Мясников подчёркивает, что отказ от масок будет напрямую зависеть от успехов вакцинации и ревакцинации.

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Медицинские маски: вред или польза? | Fact vs Fake
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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