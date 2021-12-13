Мурашко: у большинства заразившихся "омикроном" россиян был иммунитет к COVID-19

Большинство россиян, у которых выявили новый штамм коронавируса "омикрон" после возвращения из ЮАР, уже имели иммунитет к COVID-19, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По словам главы Минздрава, которые приводит ТАСС, россияне, у которых выявили омикрон-штамм, были или привиты от коронавируса, или ранее переболели им. Мурашко сообщил, что в настоящее время состояние заразившихся расценивается как удовлетворительное.

Ранее зампред правительства РФ Татьяна Голикова сообщила о выявлении омикрон-штамма у 16 россиян, вернувшихся из ЮАР.

"Из 177 граждан, которые сегодня вернулись, у 16 обнаружен штамм "омикрон", — заявила вице-премьер.

Она отметила, что приведённые ею показатели свидетельствуют о высокой заразности нового варианта коронавируса.

"Это практически 10%, это достаточно высокий уровень, а это косвенно свидетельствует о высокой контагиозности и возможном распространении", — заявила Голикова.

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