Симптомы омикрона у детей назвал британский эпидемиолог

Новый штамм коронавирусной инфекции, происхождение которого учёные никак не могут выяснить, одинаково "успешно" заражает как взрослых, так и детей.

Омикрон ещё слабо изучен специалистами и поэтому его симптоматика подробно не описана. Особенную обеспокоенность вызывает течение болезни у детей, ведь доказано, что при омикроне быстрее, чем при других штаммах, развивается пневмония.

В эфире Sky News британский эпидемиолог Дэвид Ллойд сказал, что насторожиться родители должны, если у их ребёнка появилась кожная сыпь — у 15% детей с подтверждённым омикрон-штаммом она присутствовала.

Кроме этого, омикрон, по его словам, "отмечается" усталостью, потерей аппетита и головной болью.

"Давайте надеяться, что этот вариант не так смертоносен, как "дельта", и что мы сможем справиться с ним. Но да, времена тревожные", — заключил врач.

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