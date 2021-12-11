Мясников предложил ввести страховку для вакцинированных от COVID-19

Доктор Мясников признал, что у вакцины от коронавируса есть побочные эффекты.

Теледоктор уверен, что человечество неизбежно столкнётся с новыми штаммами COVID-19. При этом будут изобретаться новые формы вакцинации.

Врач считает, что власти должны позаботится о тех, кто согласился на вакцинацию.

"Принять ответственность на Государство в случае реальных побочных действий вакцин (они очень и очень редки, но возможны). Не формальную, а настоящую "рыночную", с медициной и жизнеобеспечением. Либо разработать специальную страховку (солидную!) и выдавать ее людям, идущим на вакцинацию", — написал Мясников в своём Telegram-канале.

При этом медик уверен, что отбить атаку коронавируса можно только с помощью всеобщей вакцинации.

"Нам трудно предсказать наше ближайшее будущее. Но попытаться получить шанс на "прежнюю" жизнь у нас есть. У каждого он "в кармане". Каждый должен внести свой "статус вакцинированного/ревакцинированного" в общую копилку, глядишь и тот самый свет в конце тоннеля покажется", — объяснил доктор.

Ранее актёр Дмитрий Певцов предложил внедрить страховку от осложнений после вакцинации. Он рассказал, что в Госдуме продвигают предложение отменить обязательную расписку пациента об ответственности за последствия вакцинации.

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