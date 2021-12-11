EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Режиссер Сокуров надеется, что Путин защитит его от уголовного преследования
Министр внутренних дел Украины уволит своего зама из-за ЧП на блокпосте
Сенатор Климов назвал слова польского премьера о России и ЕС провокацией
В МИД Британии призвали отказаться от российского газа "ради демократии"
Жарихин не верит в перспективы переговоров Путина и Зеленского по Донбассу
Путин: в начале 90-х среди советников правительства был агент ЦРУ
Макеевой стало плохо прямо на репетиции в театре
Сокуров назвал доносом просьбу Кадырова проверить его слова в споре с Путиным
Депутат Драпеко о словах Сокурова: "Он имеет право на такое мнение"

Мясников предложил ввести страховку для вакцинированных от COVID-19

Здоровье

Доктор Мясников признал, что у вакцины от коронавируса есть побочные эффекты.

Мясников предложил ввести страховку для вакцинированных от COVID-19

Теледоктор уверен, что человечество неизбежно столкнётся с новыми штаммами COVID-19. При этом будут изобретаться новые формы вакцинации.

Врач считает, что власти должны позаботится о тех, кто согласился на вакцинацию.

"Принять ответственность на Государство в случае реальных побочных действий вакцин (они очень и очень редки, но возможны). Не формальную, а настоящую "рыночную", с медициной и жизнеобеспечением. Либо разработать специальную страховку (солидную!) и выдавать ее людям, идущим на вакцинацию", — написал Мясников в своём Telegram-канале.

При этом медик уверен, что отбить атаку коронавируса можно только с помощью всеобщей вакцинации.

"Нам трудно предсказать наше ближайшее будущее. Но попытаться получить шанс на "прежнюю" жизнь у нас есть. У каждого он "в кармане". Каждый должен внести свой "статус вакцинированного/ревакцинированного" в общую копилку, глядишь и тот самый свет в конце тоннеля покажется", — объяснил доктор.

Ранее актёр Дмитрий Певцов предложил внедрить страховку от осложнений после вакцинации. Он рассказал, что в Госдуме продвигают предложение отменить обязательную расписку пациента об ответственности за последствия вакцинации.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вакцинация от коронавируса. Правда и мифы о побочных эффектах. Доброе утро. Фрагмент выпуска от 15.0
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Мясников предложил ввести страховку для вакцинированных от COVID-19
Лукашенко развёл Литву на сотни миллионов евро
В Польше заявили о победе Путина над Байденом
Режиссер Сокуров надеется, что Путин защитит его от уголовного преследования
Россияне, мигранты и мутанты: заметки на отечественных манжетах
Министр внутренних дел Украины уволит своего зама из-за ЧП на блокпосте
Сенатор Климов назвал слова польского премьера о России и ЕС провокацией
В МИД Британии призвали отказаться от российского газа "ради демократии"
Жарихин не верит в перспективы переговоров Путина и Зеленского по Донбассу
Путин: в начале 90-х среди советников правительства был агент ЦРУ
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Режиссёр Сокуров огорчился после спора с Путиным

Режиссёр Александр Сокуров заявил, что его огорчила дискуссия с президентом России Владимиром Путиным на заседании Совета по правам человека.

Режиссёр Сокуров огорчился после спора с Путиным
Какими были последние слова Градского перед кончиной
Шоу-бизнес
Какими были последние слова Градского перед кончиной
Политика. Новости и аналитика
"Наглая вылазка": в Крыму отреагировали на ЧП с кораблём Украины в Азовском море
Здоровье
Врач-терапевт перечислила ранние симптомы рака кишечника
Любовь Степушова Лукашенко развёл Литву на сотни миллионов евро Любовь Степушова Сергей Лебедев Россияне, мигранты и мутанты: заметки на отечественных манжетах Сергей Лебедев Василий Амирджанов Общественная палата РФ призвала не пугать граждан QR-кодами Василий Амирджанов
Политика. Новости и аналитика
В Госдуме рассказали, что ждёт Украину в случае провокаций в Керченском проливе
Мир. Новости мира
Депутат Кива: Украина готовит военную провокацию против РФ: "Спишут голод"
Пострадавшая в пожаре Хлебникова вышла на связь с поклонниками
Шоу-бизнес
Пострадавшая в пожаре Хлебникова вышла на связь с поклонниками
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников