Мясников: одышка после коронавируса может свидетельствовать о миокардите

По словам врача и телеведущего Александра Мясникова, появление одышки и учащённого сердцебиения после того, как человек переболел коронавирусом или другой вирусной инфекцией — гриппом, гепатитом С, герпо- или энтеровирусной инфекцией, — может говорить о том, что у него развивается миокардит. Об этом медик рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

"Если через некоторое время после болезни вы почувствовали слабость, одышку, сердцебиение — это может быть миокардит", - сказал Мясников.

Врач отметил, что перечисленные симптомы проходят самостоятельно в 90% случаев, но у оставшихся 10% пациентов может развиться серьёзная паталогия, которая потребует интенсивного лечения.

Ранее СМИ писали со ссылкой на российских врачей, что у трети пациентов, переболевших коронавирусом, наблюдается проблемы с сердцем, даже если болезнь прошла в лёгкой форме. Обычно спустя несколько недель после перенесённого COVID-19 сердечная мышца воспаляется и начинается миокардит. Такие пациенты говорят, что они ощущают недомогание в течение длительного времени, и даже после назначенного лечения им не становится лучше. В таких случаях может идти речь о постковидном миокардите.

Чтобы избежать осложнений, Мясников советует при вирусных заболеваниях соблюдать постельный режим, а не переносить их "на ногах". Если есть подозрения на проблемы с сердцем, нужно срочно проконсультироваться со специалистом.

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