Как влияет третья доза вакцины на защиту от "омикрона", рассказали в Британии

Бустерная доза вакцины от коронавируса увеличивает эффективность вакцинации и помогает защититься от штамма "омикрон". Как выяснили в Британском агентстве по безопасности в сфере здравоохранения, третья прививка, дополняющая две стандартные дозы, увеличивает способность организма защититься от коронавирусной инфекции на 70-75%. Об этом пишет Financial Times.

Британские учёные изучили информацию по 581 пациенту, заражённому "омикроном", и заметили, что степень защиты, которую дают две прививки препаратами AstraZeneca и Pfizer-BioNTech является значительно более низкой в случае со штаммом "омикрон" по сравнению с "дельтой". Но если добавить к двум стандартным дозам вакцины третью, их эффективность увеличивалась до 70-75%.

Директор отделения иммунизации британского агентства Мэри Рэмсэй напомнила, что эти данные являются предварительными, и исследования в этом направлении продолжаются. Эксперт рассказала, что после второй прививки увеличивается риск заражения штаммом "омикрон", в отличие от "дельты".

О необходимости третьей дозы вакцины говорили и российские специалисты. Ранее сотрудник Центра им. Гамалеи, заведующий лабораторией механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Владимир Гущин рассказал, что третья дополнительная доза вакцины от COVID-19 нужна в первую очередь лицам со сниженной функцией иммунной системы, в частности, ВИЧ-инфицированным.

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