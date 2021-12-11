Врач Аскаров описал признаки, предшествующие инфаркту головного мозга

По словам кардиолога, врача-терапевта Азизхона Аскарова, приближающийся инфаркт головного мозга (или ишемический инсульт) можно распознать по характерным признакам: ухудшению зрения, тошноте, проблемам с координацией движений, онемению в ногах и руках, сильной головной боли. Слова врача приводит aif.ru.

Медик призвал быть внимательными к своему здоровью и ни в коем случае не игнорировать указанные симптомы.

"И это происходит буквально в течение получаса-часа, когда наступает закупорка артерии и начинается инфаркт мозга", — добавил специалист.

Он рассказал, что врачи называют "тирадой" последовательность событий, которые происходят при поражении мозга.

По словам Аскарова, сначала пациент чувствует спутанность сознания, потом у него начинаются проблемы с речью, затем у него ухудшается координация движений настолько, что он может упасть.

Кардиолог настоятельно призвал как можно скорее вызвать скорую помощь, если человек наблюдает у себя или у близких такие симптомы.

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