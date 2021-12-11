Гинцбург рассказал о самочувствии россиян с "омикроном" прилетевших из ЮАР

Россияне, у которых диагностировали новый штамм коронавируса "омикрон" по возвращении из ЮАР, находятся в стационаре, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Как подчеркнул учёный, все пациенты были ранее вакцинированы от коронавируса.

"Там никаких тяжёлых случаев нет, они в стационаре, но ничего серьёзного по клинике нет. Лёгкое течение: пациенты уже ранее были иммунизированы", — пояснил Гинцбург РИА Новости.

Как стало известно ранее, у двоих прилетевших из стран Южной Африки диагностировали новый вид COVID-19. Однако некоторые эксперты опасаются, что заболевших может быть гораздо больше.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление основателя и генерального директора научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрея Исаева. По мнению эксперта, новый вид коронавируса может быть у всех 10 вернувшихся в Россию туристов.

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