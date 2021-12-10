Доктор о поборовших COVID-19 детях: "В лечении нуждаются годами"

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев назвал недавно появившийся омикрон-вариант "детским штаммом коронавируса". По данным специалиста, у несовершеннолетних слабая иммунная система, из-за этого осложнения после болезни COVID-19 надо лечить годами.

По информации эксперта, детская иммунная система является наиболее благоприятной средой для развития коронавирусной инфекции. Несовершеннолетние зачастую переживают болезнь без тяжёлых проявлений, однако маленькие пациенты в будущем страдают от последствий заболевания, отметил специалист.

"Возникает мультисистемный воспалительный синдром, это очень тяжёлое заболевание, которое в детском возрасте мы можем не диагностировать, а в последствии могут возникнуть проблемы с сердцем, мозгом и другое", — сказал Еделев в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Вместе с этим доктор назвал группу риска инфицирования омикрон-вариантом. Как подчеркнул эксперт, новым штаммом скорее заражаются люди, которые уже переболели "дельтой".

Ранее заместитель главы Научного центра им. Гамалеи Денис Логунов попросил врачей не называть "омикрон" лёгким штаммом. Для таких утверждений необходимо больше данных, заключил специалист.

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