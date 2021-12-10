Малышева объяснила, когда нужно лечиться антибиотиками

Елена Малышева рассказала о пользе антибиотиков, если их применять правильно.

Теледоктор назвала антибиотики выдающимся созданием человеческой мысли.

Медик подчеркнула, что изобретение антибиотиков и вакцин продлило жизнь человечества на тридцать лет. С помощью антибиотиков неизлечимые болезни стали безопасными и излечимыми.

Ведущая шоу "Жить здорово!" объяснила, что лечиться с помощью антибиотиков нужно только тогда, когда есть бактериальная инфекция.

"Антибиотики не нужны при вирусных заболеваниях, в частности при коронавирусе", — написала врач в своём Instagram-аккаунте.

Малышева обращает внимание на то, что если антибиотики принимать правильно и по делу, они приносят выдающуюся пользу.

Подписчики звезды ТВ стали рассказывать истории, когда врачи в обязательном порядке прописывали антибиотики при коронавирусе.

"А наши выдающиеся врачи прописывают принимать антибиотики при короне! Год назад болели всей семьей, мужу назначили. Хорошо, что хватило ума не принимать их", — писали фолловеры под постом Малышевой.

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