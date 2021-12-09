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Диетолог назвала полезные сорта рыбы

Здоровье

Диетолог Асият Хачирова порекомендовала есть разные сорта рыбы не менее двух раз в неделю. Как подчеркнула специалист, этот продукт снижает риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний до 40%, а смертность до 25%.

Диетолог назвала полезные сорта рыбы

Также эксперт посоветовала не употреблять жареную рыбу. Полезнее будет её тушить, запекать или варить, поскольку эти способы приготовления не лишают продукт полезных свойств: легкоусвояемого белка, полиненасыщенных жирных кислот — омеги-3, добавила диетолог.

"Особенно богаты им жирные сорта морской рыбы, прежде всего лосось, скумбрия и сельдь", — рассказала Хачирова в беседе с Москвой 24.

Вместе с этим специалист предостерегла от частого употребления солёной рыбы. В сутки людям стоит есть максимум пять граммов этой специи, пояснила эксперт. Она также назвала сорта рыбы, которые из-за ртути опасны для здоровья:

  • акула,
  • большеглазый тунец,
  • ёрш,
  • королевская макрель,
  • марлин,
  • рыба-меч.

Ранее диетологи советовали есть жирную рыбу, поскольку она богата полезными для организма липидами. Их можно получить из блюд с такими продуктами, как:

  • угорь,
  • скумбрия,
  • лосось,
  • сардина,
  • форель.

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