Врач-терапевт объяснила, как можно распознать сахарный диабет без анализов

Врач-терапевт Сури Дадашева объяснила, как можно самостоятельно и без лишних анализов распознать сахарный диабет.

Специалист назвала несколько тревожных симптомов, которые чаще всего свидетельствуют о наличии заболевания:

Жажда и сухость во рту;

Частое мочеиспускание;

Постоянное чувство голода.

Кроме того, по её словам, о развитии сахарного диабета нередко сигнализируют такие признаки, как слабость, сухость кожи, потливость, медленное заживление ран, передаёт РИА Новости.

В случае обнаружения у себя этих признаков терапевт посоветовала обратиться к врачу для проведения тщательных обследований и последующего назначения лекарственных препаратов.

Как отметила Дадашева, зачастую сахарный диабет возникает из-за ожирения, артериальной гипертензии или наследственности. Людям, находящимся в зоне риска, врач порекомендовала регулярно заниматься спортом, приводить массу тела в норму и избегать стрессовых ситуаций в повседневной жизни.

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