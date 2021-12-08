Инфекционист Тимаков рассказал о связи коронавируса и сыпи на теле

У тех, кто заболел коронавирусом, может наблюдаться сыпь на теле. Отсюда же и пошёл термин "ковидные пальцы", и врачи уже могут отличить высыпания, которые появляются при COVID-19. Об этом рассказал Lenta.ru педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

"Есть понятие у детей такое, как ковидные пальцы — это пальцы как будто обморожены, ожог такой. Эти высыпания тоже были, плюс у нас есть понятие мультисистемного воспалительного синдрома, который был на предыдущие штаммы тоже — это осложнение коронавируса, когда появляется сыпь по типу васкулита на теле. Сыпи бывают различные на коронавирус, они бывают часто", — отметил Тимаков.

Он добавил, что если на теле больных COVID-19 появились высыпания, следует насторожиться и проконсультироваться со специалистом, который по внешнему виду сыпи может сказать, насколько тяжело протекает коронавирус.

Ранее медик из Великобритании Дэвид Ллойд сообщил, что сыпь у детей является одним из симптомов заражения штаммом "омикрон". По его словам, у порядка 15% детей, заразившихся штаммом "омикрон", наблюдаются необычные высыпания.

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