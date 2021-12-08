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Вирусолог Зверев опроверг утверждения об основных переносчиках COVID-19

Здоровье

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев на круглом столе в Государственной думе заявил, что детей нельзя назвать главным переносчиком коронавирусной инфекции.

Вирусолог Зверев опроверг утверждения об основных переносчиках COVID-19

По словам вирусолога, прежде чем прививать от COVID-19 детей, необходимо точно узнать, будет ли это безвредно и эффективно. Также специалист подчеркнул, что вакцинированные люди тоже способны стать источником заражения для окружающих.

"Все аргументы о том, что дети — основные переносчики вируса, как это при гриппе, при гриппе — это правда, а здесь это не доказано", — сообщил Зверев, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее вирусолог в беседе с Pravda.Ru выразил обеспокоенность из-за тенденции сокращения сроков тестирования препаратов от коронавируса. Как объяснил эксперт, детскую вакцину не создавали заново, она представляет собой "Спутник V", который развели в пять раз.

"Я очень осторожно отношусь к детской вакцине. Да, её можно сделать за короткое время, если есть уже платформа. Но вакцину надо тщательно проверять на клетках, на животных, а потом только на людях. Тенденция сокращения сроков проверки мне не нравится, потому что с вакциной мы не имеем права рисковать", — заключил Зверев.

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Вирусолог рассказал, что его настораживает в вакцинах
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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