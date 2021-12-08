Заболеваемость COVID-19 продолжает снижаться в России

За сутки в РФ выявили 30 752 случая заражения коронавирусом. Это минимум с 13 октября, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией с начала пандемии возросло до 9 895 597 человек. Прирост заболевших в относительном выражении составил 0,31%.

Больше всего новых случаев медики обнаружили в Санкт-Петербурге (2 209), Московской области (1 854) и Красноярском крае (766).

Лечение от COVID-19 продолжают более 1 миллиона россиян. За всё время распространения коронавируса выздоровели уже 8 602 067 пациентов (+36 976 за сутки), скончались 284 823 жителя РФ. Только за прошедшие сутки инфекция унесла 1 179 жизней. Наибольшее количество летальных исходов зарегистрировали в следующих регионах:

Московская область (54);

Санкт-Петербург (49);

Воронежская область (47);

Красноярский край (39);

Волгоградская область (37).

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