Елена Малышева объяснила принцип распространения вирусов. Штамм COVID-19 "омикрон", по словам медика, действует по предсказуемому сценарию.
Теледоктор отметила, что коронавирусу "невыгодно" убивать людей. Первые вирусы COVID-19 были беспощадны к своим носителям, однако эволюция смертельно опасного заболевания движется по пути "ослабления хватки".
Наглядно этот принцип демонстрирует штамм "омикрон". Мутирующий вирус не приводит к смертельному исходу и протекает относительно легко.
"Предположительно, "омикрон" не будет тяжёлым вирусом, потому что вся идеология или биология распространения вирусов сводится к тому, чтобы распространяться быстрее, заселив все тела людей. При этом инфекция должна протекать легче и легче", — сделала Елена Малышева оптимистичный прогноз в своём Instagram-аккаунте.
При этом Малышева отмечает, что "омикрон" обладает повышенной заразностью. Её коллега доктор Мясников считает, что в стране должны быть готовы к ежедневной цифре инфицированных к концу февраля в 50 тыс. человек.
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