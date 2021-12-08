Малышева рассказала, по какому сценарию эволюционирует COVID-19

Елена Малышева объяснила принцип распространения вирусов. Штамм COVID-19 "омикрон", по словам медика, действует по предсказуемому сценарию.

Теледоктор отметила, что коронавирусу "невыгодно" убивать людей. Первые вирусы COVID-19 были беспощадны к своим носителям, однако эволюция смертельно опасного заболевания движется по пути "ослабления хватки".

Наглядно этот принцип демонстрирует штамм "омикрон". Мутирующий вирус не приводит к смертельному исходу и протекает относительно легко.

"Предположительно, "омикрон" не будет тяжёлым вирусом, потому что вся идеология или биология распространения вирусов сводится к тому, чтобы распространяться быстрее, заселив все тела людей. При этом инфекция должна протекать легче и легче", — сделала Елена Малышева оптимистичный прогноз в своём Instagram-аккаунте.

При этом Малышева отмечает, что "омикрон" обладает повышенной заразностью. Её коллега доктор Мясников считает, что в стране должны быть готовы к ежедневной цифре инфицированных к концу февраля в 50 тыс. человек.

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